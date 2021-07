10-07-2021, Rtvnoord.nl (Bron)

Extra toezicht in winkels ‘asielhoofdstad’ Ter Apel

Ter Apel - Ondernemers in Ter Apel huren sinds begin deze maand een particulier beveiligingsbedrijf in om overlast en winkeldiefstallen van asielzoekers tegen te gaan. Nieuw is dat de beveiligers ook achter de voordeur van winkels surveilleren.