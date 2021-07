Omstreeks 00:50 uur komt bij de politie de melding binnen van een woningoverval. Toen de agenten op de locatie van de melding kwamen troffen zij daar de slachtoffers. De drie verdachten waren toen net gevlucht, in de richting van de Vliethorn. Zij zijn vermoedelijk in een auto vertrokken. De drie verdachten zijn alle drie mannen, tussen 20 en 30 jaar oud. Alle drie een donkere huidskleur en zij droegen donkerkleurige kleding.

Onderzoek

De slachtoffers hebben aangifte gedaan. De politie is direct een uitgebreid onderzoek gestart. Er is onder andere forensisch onderzoek gedaan. De politie sprak ook met getuigen, maar doen ook een oproep aan getuigen of mensen met informatie die zich nog niet bij de politie hebben gemeld, omdat zich alsnog te melden.

Deel uw informatie

De politie komt graag in contact met mensen die informatie hebben over wat er zich aan de Ripperdastraat in Farmsum heeft afgespeeld. Hebt u iets gezien en/of gehoord op de Ripperdastraat of in de omgeving tussen 00:30 en 01:00 uur, daarvoor of daarna? Deel het met de politie. Ook als u in het bezit van camerabeelden bent waarop mogelijk iets te zien is en die de politie zouden kunnen helpen in het onderzoek, vragen ze u die met ons te delen via het tipformulier. Hebt u meer informatie over wat er zich aan de Ripperdastraat heeft afgespeeld, laat het dan weten via 0900-8844 of anoniem via 0800-7000 en help ze bij het onderzoek!