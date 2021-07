09-07-2021, Persbericht: Ziegler Winschoten

Ziegler brandweertechniek en sitech services sluiten overeenkomst voor levering en opbouw van schuimblusvoertuig met blusarm

Groningen - Ziegler Brandweertechniek B.V. en Sitech Services hebben een overeenkomst getekend voor de levering en opbouw van een schuimblusvoertuig met blusarm. Na een intensief samenwerkingstraject is er een klantspecifieke blusgigant ontwikkeld.

Het schuimblusvoertuig wordt opgebouwd op een Volvo vrachtwagenchassis.





De voertuigspecificaties zijn als volgt:

• Volvo FM 10x4, 540 pk

• 11 luiks opbouw

• 6.000 liter SVM tank

• Ziegler FPN 10-10.000 1HR bluspomp, brons

• Ziegler Z-PF schuimsysteem

• ALCO APF-5 blusmonitor

• Ziegler 32 meter blusmast met jib

• Orlaco PTZ camerasysteem









Ziegler is verheugd deze blusgigant te mogen produceren en wederom een prachtig schuimblusvoertuig te mogen toevoegen aan het portfolio.





Sitech Services

De bedrijfsbrandweer van Sitech levert 24 uur per dag, 7 dagen per week, industriële brandweer- en securityzorg op de Chemelot site in Geleen. Zij beschermen mens en fabriek op de Chemelot site en doen er alles aan om de gevolgen van mogelijke incidenten voor omgeving en milieu te beperken. Tevens zijn zij inzetbaar voor grootschalige incidenten binnen de Veiligheidsregio Zuid-Limburg.