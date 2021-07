09-07-2021, 112Groningen.nl & Instagram: wijkagent_hoogezand

Bestuurder aangehouden na drugsactie

Midden-Groningen - Donderdagavond is er door de politie een drugsactie uitgevoerd, meldt wijkagent_hoogezand op Instagram.

Hierbij is er in Muntendam een personenauto gecontroleerd. Tijdens deze controle werden er 43 bolletjes wit, 9 bolletjes bruin en drie grote bollen bruin in het nektasje van de bestuurder aangetroffen alsmede een bedrag van 433 euro.





Naar aanleiding van het aantreffen van de drugs is er een instap gedaan in en woning in Hoogezand. In de woning werden nog eens 106 bolletjes wit De bestuurder is aangehouden en het onderzoek loopt.