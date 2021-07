Houd feestjes klein en beheersbaar

Lezen van het hele reisadvies belangrijk

Reizen naar het buitenland is en blijft een risico. De toename van het aantal besmettingen in Nederland kan gevolgen hebben voor een ontspannen vakantie naar het buitenland. Doordat andere landen ons op basis van de toename in besmettingen als risico zien, kan het zijn dat zij extra maatregelen nemen voor Nederlandse toeristen. Zoals in Europa verplicht reizen met het Digitaal Corona Certificaat (DCC) als coronabewijs. Of een verplichte quarantaine bij aankomst. Deze eisen kunnen per land verschillen.





Check altijd voor vertrek het reisadvies op www.wijsopreis.nl. En kijk niet alleen naar de kleur van uw favoriete vakantieland. Maar lees het hele reisadvies. In het reisadvies staat precies welke maatregelen gelden voor het land waar u naartoe wilt en de landen waar u doorheen reist. Dus bereid u goed voor: zet uw coronabewijzen klaar in de CoronaCheck-app of print ze uit. En als u nog niet bent gevaccineerd kunt u zich gratis laten testen voor vertrek.

De basisregels blijven belangrijk. Als je anderhalve meter afstand houdt is er veel mogelijk. Ook om samen te komen en bijvoorbeeld iets te vieren. Maar de oproep van het kabinet is en blijft: doe het verstandig, neem je verantwoordelijkheid. Houd je feestjes klein en beheersbaar, en houd anderhalve meter afstand.Hygiëne blijft belangrijk. Was regelmatig je handen. Nies en hoest in je elleboog. Heb je klachten? Blijf thuis en laat je direct testen op corona. Ook wie al gevaccineerd is.