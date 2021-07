09-07-2021, Ruben Huisman, Thijs Huisman & Robin Feunekes - 112Groningen.nl

Ernstig ongeluk aan de Eenerstraat bij Norg (Video)

Norg (Drenthe) - Vrijdagavond is er een ernstig ongeval gebeurd aan de Eenerstraat bij Norg. Door nog onbekende oorzaak kwamen een fietser en een automobilist met elkaar in botsing.

Verschillende hulpdiensten werden gealarmeerd voor het ongeval waaronder twee ambulances en een traumahelikopter. De fietser is door het medisch personeel gestabiliseerd en daarna met spoed overgebracht naar een ziekenhuis in Groningen. Over de ernst van de verwondingen is niets bekend.



Forensische Opsporing Verkeer (FOV) kwam ter plaatse en heeft onderzoek gedaan naar de toedracht van het ongeval. Vanwege het ongeval was de weg afgesloten voor het verkeer in beide richtingen.