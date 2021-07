09-07-2021, 112Groningen.nl & Facebook: Politie Groningen

Verkeerscontroles in de wijken Beijum en Lewenborg

Groningen - Vrijdag heeft de politie van het basisteam Groningen-Noord in de omgeving van de wijken Beijum en Lewenborg verkeerscontroles gehouden.

Tijdens deze controles heeft de politie meerdere bekeuringen uitgeschreven, onder andere;

- 4 x rijden zonder rijbewijs.

- 1 x niet op eerste vordering tonen ID kaart.

- 1 x waarschuwing opgeven valse naam.

- 1 x rijden met verlopen rijbewijs.

- 1 x rijden zonder verzekering op de bromfiets.

- 1 x constructiesnelheid snelheid, deze snorfiets bleek 78 kilometer per uur te kunnen rijden en is in beslag genomen na overleg met OVJ en voorzien van een wacht op keuren status(WOK).

- 1 x constructiesnelheid, 16 kilometer overschrijding en voorzien van een wacht op keuren status(WOK).

- 1 x voor het rijden met niet werkende verlichting, richtingaanwijzers en remlichten, van een paardentrailer.

- 10 x fietsen met mobiele telefoon in de hand.





Al met al een hoop bekeuringen waaruit blijkt dat er toch veel verkeersdeelnemers zijn die zich niet bewust zijn van hun verkeersgedrag en het potentiële gevaar wat zij door hun gedrag voor zichzelf en anderen veroorzaken, schrijft de politie Groningen op facebook.







Facebook:

Met dit mooie weer bevinden er zich veel jonge gezinnen met kinderen en andere verkeersdeelnemers op de weg rond het Zilvermeer, schrijft de politie Groningen. De politie hoopt met deze controles bij te dragen aan de (verkeers)veiligheid van onze wijkbewoners.