Fietsster en automobilist botsen in Hoogezand (Video)

Hoogezand - Bij een verkeersongeval op de kruising van de Troelstralaan en de Gorechtlaan in het Groningse Hoogezand is vrijdagmiddag een fietsster gewond geraakt.

Meldt Meternieuws.nl. Het slachtoffer werd op de kruising geraakt door een automobilist en kwam vervolgens ten val. Omstanders verleende direct eerste hulp wat later door medewerkers van de ambulancedienst is overgenomen. Het slachtoffer werd per ambulance met onbekende verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis.