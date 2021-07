09-07-2021, Jelte Haumersen & Auke Mulder 112Groningen & Redactie M. Nuver

Auto op de kop na aanrijding in Opende, 1 gewonde (Video)

Opende - Op de Provincialeweg in Opende is vrijdagmiddag rond 16:45 uur door nog onbekende oorzaak een aanrijding ontstaan tussen twee auto`s.

1 persoon raakte gewond en werd getabiliseerd door ambulancepersoneel in samenspraak met de brandweer van Surhuisterveen. De ander kwam met de schrik vrij. De politie doet ter plaatse onderzoek naar de toedracht. Een bergingsbedrijf gaat de voertuigen daarna bergen.