09-07-2021, Julian Spa 112Groningen & Redactie Martin Nuver

Gaslek na graafwerkzaamheden Brugstaat in Ter Apel

Ter Apel - Bij de Brugstraat in Ter Apel is vrijdagmiddag om 13:20 uur een gaslek ontstaan tijdens graafwerkzaamheden buiten. Brandweer van Emmer Compascuum ging ter plaatse.

Enexis kwam ter plaatse om metingen te doen, het gas af te sluiten en het gat te repareren. Om 13:50 uur keerde de brandweer terug naar de kazerne van Emmer Compascuum.