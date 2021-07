09-07-2021, Auke Mulder - 112Groningen.nl

Auto eindigt in sloot, bestuurders komen met schrik vrij

Boerakker - Vanavond is nog door onbekende oorzaak een auto in een sloot beland aan de Roordaweg in Boerakker. Een ambulance controleerde de drie inzittenden, deze hoefden uiteindelijk niet mee.

De inzittenden konden zelfstandig het voertuig verlaten. Berger Collewijn zal de auto afslepen.