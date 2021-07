08-07-2021, Twitter Flexteam Politie Groningen

Aanhouding na drugsonderzoek Hoogezand

Hoogezand - De Politie heeft in Hoogezand na aanleiding van een drugsonderzoek een aanhouding verricht.

De verdachte had ongeveer 200 zogenaamde gebruikers hoeveelheden hard drugs bij zich, daarbij is 420 euro cash aangetroffen en in beslag genomen.