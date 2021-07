08-07-2021, Foto's: Auke Mulder - 112Groningen.nl

Transport van vijfde transformator naar locatie Vierverlaten

Groningen - Hoogkerk - Vanavond is de vijfde van de zes transformatoren van de haven in Hoogkerk naar hoogspanningsstation vierverlaten gebracht. De 230 Ton wegende transformator ging ongeveer met 25km per uur richting vierverlaten.