08-07-2021, Instagram Politie Groningen Zuid

Politie organiseert inbraakpreventie Villabuurt Groningen

Groningen - De Politie heeft donderdag Vandaag een inbraakpreventie actie gehouden in de Villabuurt in Groningen.

De actie was georganiseerd op verzoek van buurtbewoners die aangesloten zijn bij een een buurtpreventie app van de wijk. De Politie is samen met de Gemeente Groningen door de wijk gelopen en hebben buurtbewoners geattendeerd over de beveiliging van de woningen en voorzien van inbraak preventie tips. Wilt u ook advies dan kunt meer informatie vinden op de website van de Gemeente Groningen.