08-07-2021, Ingezonden item

Hoe kun je ongelukken in huis voorkomen?

Groningen - Elk jaar sterven te veel mensen thuis als gevolg van vermijdbare verwondingen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan branden, vallen, vergiftigingen, verdrinkingen, enzovoorts.

Door een paar belangrijke problemen in en rond je woning aan te pakken en de juiste voorzorgsmaatregelen te nemen, kun je voorkomen dat jij en je dierbaren het slachtoffer worden van dodelijke verwondingen in huis. De onderstaande tips moet je hiervoor zeker gebruiken, waardoor je niet meer op je gietvloer zult vallen en verwond raakt.

Draai de handgrepen naar binnen tijdens het koken

Zowel kinderen als volwassenen kunnen het slachtoffer worden van brandwonden en andere gerelateerde verwondingen als de handgrepen tijdens het koken niet naar de achterkant van het fornuis worden gedraaid. Anders kun je er namelijk tegenaan lopen per ongeluk waardoor de pan vol met warm eten valt op het woonbeton in je huis. Je wilt natuurlijk niet dat het zo je vloer beschadigt, maar het kan ook nog eens op jou komen waardoor je brandwonden oploopt. Ga hier daarom voorzichtig mee om en draai zeker de handgrepen naar binnen tijdens het koken. Let wel op dat een plastic handgreep hierdoor niet boven een ander heet vuurtje komt, want dan kan het natuurlijk gaan smelten.

Overbelast de stopcontacten niet

In de buurt van je gietvloer zullen veel stopcontacten geplaatst zijn. Het is van belang dat je deze niet overbelast, wat al helemaal het geval is als je in een ouder huis woont. Oudere woningen bevatten namelijk regelmatig elektrische systemen die niet goed uitgerust zijn om aan de moderne stroombehoeften te voldoen. Sluit daarom niet te veel apparaten op hetzelfde stopcontact aan. In principe moet je nooit meer dan twee apparaten in een stopcontact aansluiten op hetzelfde moment. Dit is dus vooral het geval in een oud huis, aangezien het systeem hierdoor overbelast kan raken en voor veel problemen kan zorgen.

Bescherm jezelf tegen vallen

Vallen is één van de belangrijkste oorzaken van letsel in huis, dus het is belangrijk om je vloeren overzichtelijk te houden. Verplaats meubels en voorwerpen uit gebieden met veel verkeer in je huis, zodat je er niet per ongeluk over struikelt. Als je iets morst, ruim het dan meteen op zodat je niet hier niet over uitglijdt. Daarnaast is het ook van belang om te zorgen voor een goede verlichting in je woning, zodat je niet in het donker zult struikelen als je bijvoorbeeld ’s nachts naar de wc moet. Sensoren kunnen hierbij goed helpen!

Hang koolmonoxidemelders op

Koolmonoxide wordt vaak de onzichtbare moordenaar genoemd, omdat het een geurloos, kleurloos gas is. Het is daarom ontzettend belangrijk dat je ervoor zorgt dat je altijd een koolmonoxidemelder in huis hebt. Net als brandmelders moeten koolmonoxidemelders regelmatig worden gecontroleerd. Gaat de melder af? Controleer dan eerst even de batterijen. Als deze nog naar behoren werken moet je direct je huis verlaten en de brandweer bellen. Zij gaan dan nog een check doen om er zeker van te zijn dat er wel of geen koolmonoxide aanwezig is in je woning.