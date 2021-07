08-07-2021, Politie.nl

Vier verdachten aangehouden voor de moord op Jan Elzinga in 2012

Marum - Op 10 juli 2012 werd de 40-jarige Jan Elzinga uit Marum doodgeschoten in zijn woonplaats. Eerder werden daarvoor al twee mannen veroordeeld. Op woensdag 7 juli en donderdag 8 juli zijn nog vier verdachten aangehouden in deze zaak.