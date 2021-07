08-07-2021, Bron: Team verkeer Instagram & foto

Ramen 26% te getint op A7 bij Foxhol

Foxhol - Team verkeer zagen op de A7, ter hoogte van Foxhol, een voertuig rijden waarvan de voorste zijruiten erg donker waren. Tijdens een meting bleken deze te getint te zijn. Dat meldt Team verkeer.

De meting kwam o.a. uit op een lichtdoorlatendheid van 26%, terwijl minimaal 55% is toegestaan. Dit is dus niet toegestaan. Er is in deze casus proces-verbaal (€250,-) opgemaakt en de bestuurder heeft gelijk de folie van de ruiten verwijderd.

Mocht dat niet zijn gelukt, dan mocht er niet verder worden gereden, omdat er dan een WOK (Wachten Op Keuren) signalering werd toegepast.