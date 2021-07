08-07-2021, Joey Lameris 112Groningen

Gas-/ vreemde lucht Professor Rankestraat Groningen

Groningen - De Groninger brandweer werd donderdag aan het begin van de middag gealarmeerd voor een melding van een gas-/ vreemde lucht aan de Professor Rankestraat in Groningen.

De hulpdiensten kwamen met spoed ter plaatse met een tankautospuit en meerdere politiewagens. In de desbetreffende straat hing ook vreemde lucht die mensen niet konden thuisbrengen. Het was een op een gaslucht lijkende lucht, aldus een buurtbewoner.





Brandweerlieden hebben in de straat diverse metingen verricht. Volgens een woordvoerder van de brandweer waren de metingen negatief. Er werden geen gevaarlijke stoffen of gassen gemeten door de brandweer. Hierop konden de hulpdiensten weer terug naar de post.



Wat de oorzaak van de vreemde lucht is geweest is niet bekend. Vermoedelijk hebben werkzaamheden aan het riool met de melding te maken, dit kon een woordvoerder niet bevestigen.

