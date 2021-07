08-07-2021, Dvhn.nl (Bron) Rob Zijlstra

Amerikaanse verdachte legt bekentenis af en blijft vastzitten, andere komt vrij

Groningen - De 21-jarige J. de G. uit Winschoten, die betrokken is bij het neersteken van twee politiemensen, in maart dit jaar in Groningen, is vanochtend op last van de rechtbank in vrijheid gesteld. Dat meldt Dvhn.nl

De 21-jarige heeft geen aandeel gehad in het neersteken van de agenten. Wel was hij aanwezig bij de steekpartij. Hij zou zich schuldig hebben gemaakt aan openlijk geweld. De rechter en het Openbaar Ministerie vonden dit echter geen reden om hem langer vast te houden. De 32-jarige medeverdachte E.T. blijft vastzitten. Hij legde een bekentenis af.