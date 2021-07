08-07-2021, Oogtv.nl (Bron)

Gemeente pakt verkeersveiligheid Eeldersingel, Lepelaar en Parellelweg Glimmen aan

Groningen - De gemeente investeert in de loop van dit jaar en in 2022 in totaal zo’n 600 duizend euro in de verkeersveiligheid op drie locaties: de Eeldersingel, De Lepelaar en de Parallelweg in Glimmen. Zegt Oogtv.nl