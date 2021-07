08-07-2021, 112Gr. & Marijn Buijse & Romy Siemens voor 112Groningen

Hooibroei Oosteinde Blijham onder controle

Blijham - Aan het Oosteinde in Blijham is donderdagmorgen in een schuur broei ontstaan in hooi. Dat meldt de brandweer via twitter.

De broei ontstond rond 10:00 uur in een schuur van het bedrijf. Ze lieten ook een dompelpomp komen om te zorgen voor extra bluswater indien dat nodig is. Om de broei te blussen werd het hooi uit de schuur gereden. Vanwege de warmte voor brandweermensen en extra hulp ter plaatse hebben ze een extra blusvoertuig laten komen en daarmee opgeschaald naar grote brand. Om 12:30 uur was de brand onder controle en ging men inpakken.