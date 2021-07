08-07-2021, Ruben Huisman & Robin Feunekes - 112Groningen.nl

Paard raakt te water en breekt been

Haren - De brandweer van Haren werd donderdagmorgen om 08:40 uur gealarmeerd voor een dier te water aan de Noorderzanddijk bij Haren.

Daar bleek een paard in de sloot te zijn gekomen. Het paard heeft daarbij de rechter achterbeen gebroken. Een dierenarts zal ter plaatse komen om de situatie te bekijken. De andere paarden in de wei zijn erg van slag door het voorval. Het is niet bekend hoe het voorval is afgelopen voor het paard.

