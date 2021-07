08-07-2021, Oogtv.nl (Bron) & Coronadashboard.rijksoverheid.nl

Opnieuw recordaantal van 374 nieuwe besmettingen in gemeente Groningen

Groningen - Het aantal besmettingen met het coronavirus in de gemeente Groningen is sinds woensdagochtend met 374 toegenomen. Dat blijkt uit cijfers die het RIVM donderdagmiddag naar buiten heeft gebracht.

De 374 nieuwe besmettingen in de gemeente zijn er 156 meer dan in de voorgaande vierentwintig uur. In de rest van de provincie maakte het RIVM melding van 47 infecties. Woensdag waren dat nog twintig.

De gemeente Groningen staat daarmee, als het gaat om het aantal nieuwe besmettingen per 100.000 inwoners, ver bovenaan in Nederland, met 160,6 infecties per 100.000 inwoners. Geen enkele andere gemeente in Nederland komt uit op meer dan honderd besmettingen per 100.000 inwoners.

Met de 421 besmettingen in de provincie staat Groningen ook bovenaan, ten opzichte van alle andere Nederlandse veiligheidsregio’s. In de provincie als geheel werden 71,9 besmettingen per 100.000 inwoners vastgesteld in de afgelopen vierentwintig uur.

Er werd door het RIVM geen melding gemaakt van nieuwe ziekenhuisopnames of sterfgevallen binnen de provinciegrenzen, evenals donderdag.

Landelijk

In Nederland als geheel vond het RIVM tussen woensdag- en donderdagochtend 5.475 nieuwe besmettingen, 1.829 meer dan in de voorgaande vierentwintig uur. Tien mensen werden opgenomen in een ziekenhuis, waarvan één op een IC. Twee mensen overleden aan COVID-19, evenveel als woensdag.

