07-07-2021, Joey Lameris - 112Groningen.nl

Voetganger gewond bij verkeersongeval op Oosterweg in Groningen

Groningen - Bij een verkeersongeval op de Oosterweg in Groningen is woensdagavond een voetganger gewond geraakt.

Door onbekende oorzaak ramde een personenauto op het trottoir een lantaarnpaal omver en reed vervolgens een voetganger aan. Het ongeval gebeurde omstreeks tien over zes op de Oosterweg tussen de Oliemuldersstraat en de Witlattenstraat.

De gewonde voetganger werd door toegesnelde hulpdiensten gestabiliseerd en gecontroleerd op verwondingen. Na een controle is de voetganger met een ambulance overgebracht naar het ziekenhuis. Het is niet bekend wat de aard van de verwondingen zijn.

De politie heeft na het ongeval de Oosterweg afgesloten en heeft onderzoek gedaan naar de exacte toedracht van het verkeersongeval. De auto raakte door het ongeval licht beschadigd aan de voorzijde. RTVNoord