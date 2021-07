07-07-2021, Marc Zijlstra - 112Groningen.nl

Koolmonoxide-melding in Nieuwolda, bewoner onwel

Nieuwolda - De brandweer van Wagenborgen werd woensdag aan het einde van de middag gealarmeerd voor een koolmonoxide-melding aan de Hoofdweg-West in Nieuwolda.

In een woning zou mogelijk sprake zijn van vrijgekomen koolmonoxide. De bewoner was vermoedelijk onwel geworden van een vreemde lucht. De brandweer heeft in de woning diverse metingen verricht.





Een ambulance kwam ter plaatse om de bewoner te controleren. Uiteindelijk hoefde deze persoon niet mee naar het ziekenhuis. Uit onderzoek van de brandweer bleek er geen sprake te zijn van gevaarlijke gassen in de woning. Wat de oorzaak van de vreemde lucht is geweest, is niet bekend.