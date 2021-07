07-07-2021, Rtvnoord.nl (Bron)

Slachtoffer(32) schietincident Kiel-Windeweer zelf ook veroordeeld

Kiel-Windeweer - De 32-jarige man uit Groningen, die op 19 september 2020 tijdens een schietincident in Kiel-Windeweer in zijn voet werd geschoten, is door de rechtbank veroordeeld tot anderhalf jaar celstraf vanwege drugshandel en uitkeringsfraude.