Ongeval letsel op de N372 bij Roden (Video)

Roden - Op de kruising Dwaziewegen/N372 is woensdagmorgen een ongeval gebeurd tussen twee voertuigen. 1 van de voertuigen raakte hiervoor op de zijkant en de bestuurder raakte bekneld.

De brandweer heeft de bestuurder uit het voertuig gehaald. De bestuurder is gestabiliseerd door ambulancepersoneel en is daarna overgebracht nara het ziekenhuis in Groningen.



De andere bestuurster kwam met de schrik vrij. De politie had de weg deels afgesloten en zal een onderzoek doen naar de toedracht van het ongeval.