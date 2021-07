06-07-2021, 112Groningen.nl & tekstbron OOGTV

Werkstraf en voorwaardelijk cel geëist tegen Hagenees (33) voor mishandeling op Steentilbrug

Groningen - Als het aan het Openbaar Ministerie ligt, krijgt een 33-jarige man uit Den Haag een werkstraf van tachtig uur en een voorwaardelijke celstraf van drie maanden opgelegd, omdat hij twee jaar terug een man neersloeg op de Steentilbrug in Groningen.

De man en zijn slachtoffer troffen elkaar toevallig in de nacht van 29 op 30 juni 2019. Het slachtoffer beschuldigde de man ervan dat hij hem, eerder op de avond, geld afhandig had gemaakt. Daarop kreeg het slachtoffer een vuist in zijn gezicht. Na het incident vluchtte de Hagenees en liet het slachtoffer achter in een plas bloed. De man liep botbreuken op in zijn gezicht.





Met dank aan OOGTV.nl

Volgens het Dagblad van het Noorden en RTV Noord heeft het slachtoffer van de man ook een schadeclaim ingediend tegen de Hagenees, ter hoogte van 10.000 euro, schrijft oogtv.nl.