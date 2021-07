06-07-2021, Rtvnoord.nl (Bron)

Sissi’s man overleed in de sluis bij Scheemda

Scheemda - ‘Op de Diepswal in Scheemda is afgelopen donderdagmiddag iemand uit de sluis gehaald. Dat meldt Rtvnoord.nl

De persoon zou van een boot zijn gevallen en in het water terecht zijn gekomen.’ De eerste twee zinnen van een bericht op de website van RTV Noord, afgelopen donderdag. Hele verhaal en bron Rtvnoord.nl ‘De persoon’ blijkt Wubbo Remeijer uit Winschoten te zijn. Man van Sissy Carmio, vader van drie kinderen en opa van zes kleinkinderen. Hij is 71 jaar oud geworden. Sissy vertelt wat er die dag is gebeurd.

Archief