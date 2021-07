06-07-2021, Marc Zijlstra 112Groningen

Vrachtwagen vast aan de grond

Wagenborgen - Op de Kloosterlaan in Wagenborgen is dinsdagmiddag rond 17:00 uur een vrachtwagen vast komen te zitten in de berm.

De combinatie reed langs wegwerkzaamheden toen het mis ging. De auto zat muurvast aan de grond. Met behulp van een mobiele kraan werd de vrachtwagen weer los getrokken. Daarna kon de combinatie weer doorrijden.