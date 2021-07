06-07-2021, Patrick Wind 112Groningen & Redactie M. Nuver

Pakketbezorger rijdt zich klem onder viaduct bij Oosterhavenbrug (Video)

Groningen - Was het viaduct nu te laag of de auto te hoog? Bij de Oosterkade in de stad heeft dinsdagmiddag om 16:25 uur een bestelbusje zich klemgereden onder het bekende viaduct van de Oosterhavenbrug.

Feit is dat het verkeerd is ingeschat door de bestuurder. De bestuurder van de bestelbus kwam met de schrik vrij. De schade is groot. Regelmatig gaat het mis op deze plek. Een berger heeft de bestelbus weggesleept. Het pakketbedrijf is er niet blij mee en schakelt de verzekering in.