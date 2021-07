Op de Noordzeebrug ziet zij een man uit de bosjes komen welke direct op haar afrent. De man duwt het slachtoffer van haar fiets en slaat haar daarna nog 5 á 6 keer met de vuisten op haar lichaam en gezicht.

Vervolgens gaat de dader er met de fiets en tas met inhoud van het slachtoffer vandoor. Het slachtoffer blijft achter en later blijkt dat zij een zware hersenschudding eraan over gehouden heeft. Slachtoffer en getuigen spreken van het volgende signalement:

- donker getinte man

- licht gegrijsd kort haar

- grijs stoppelbaardje

- ongeveer 50 jaar

- zwarte/donker blauwe bovenkleding

- Grijze jas

- een behoorlijk buitenlandse accent.

- Stevige schoenen (boots)

De man kwam verward over, fietste slingerend weg en was mogelijk onder invloed.

De fiets is later terug gevonden aan de Bazelstraat te Groningen. Dit betrof een zilveren damesfiets met een zilveren mand voorop. Achterop zat een beigekleurig kinderzitje.

Aan de Appie Groenlaan is een etui van het slachtoffer teruggevonden.

Het slachtoffer mist een zwarte rugtas. Hierin zaten een pinpas van de Rabobank en een zwarte IPhone 7 met een hoesje waar kattenstickers opzaten.

Heb je iets gezien of wellicht iets gevonden. Neem dan contact op met het algemeen nummer van de politie. 0900-8844

(Onder vermelding van BVH 2021175135)