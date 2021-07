06-07-2021, Oogtv.nl (Bron)

QR-code voor toegang via CoronaCheck nu pas twee weken na vaccinatie te krijgen

Groningen - Mensen die volledig zijn ingeënt tegen het coronavirus, kunnen pas twee weken na hun laatste vaccinatie een toegangsbewijs krijgen via de CoronaCheck-app.

Dat heeft het demissionaire Kabinet dinsdagmiddag laten weten, zo meldt onder meer de NOS. Met deze maatregel wil het Kabinet het aantal besmettingen met het virus, voortvloeiend uit de heropende nachthoreca, een halt toeroepen. Mensen die een vaccin kregen, konden tot nu toe vrijwel meteen een QR-code downloaden via de CoronaCheck-app. Zegt Oogtv.

Maar omdat het vaccin inwerktijd nodig heeft, is dit straks pas twee weken na die tijd mogelijk. Ook deed het Kabinet, bij monde van minister Grappershaus, een waarschuwing uitgaan naar eigenaren van kroegen, discotheken en nachtclubs. Bij gesjoemeld met toegangstesten of de vaccinatiebewijzen, waardoor mensen naar binnen mogen zonder test of vaccinatie, wordt niet getolereerd. Gemeentes mogen kroegen sluiten als ze zich niet aan de regels houden.

Deze waarschuwing geldt onder andere bij controles aan de deur. In de afgelopen week werd duidelijk dat feestgangers elkaars QR-code gebruikten om kroegen binnen te komen zonder test of vaccinatie. Dat mag volgens Grapperhaus niet meer gebeuren.