06-07-2021, Facebook brandweer Groningen

Brandweerman van Middelstum redt rottweiler Max uit een mestput

Middelstum - Wat een geluk: dit hondje(foto hieronder) werd gered na een val in een mestput. Dat meldt de brandweer Groningen via hun Facebook pagina.

Met een ladder en alle beschermende maatregelen is de hond uit de put gehaald. Gelukkig mankeerde het beestje verder niets. De baas van de hond was dolblij. Brandweer redt mens en dier in nood.