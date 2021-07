06-07-2021, Oogtv.nl (Bron)

Veiligheidsregio Groningen gaat mogelijk weer twee risiconiveaus omhoog

Groningen - Met het oplopende aantal besmettingen in Groningen gaat mogelijk ook het risiconiveau voor de Veiligheidsregio met twee niveau’s omhoog. Zegt Oogtv.nl.

Per 100.000 inwoners moeten daarvoor 35 mensen besmet raken met het coronavirus en is ook het geval.

In de afgelopen week werden 265 nieuwe besmettingen gevonden. Per 100.000 zijn dat er 113 in één week. Honderd is de ondergrens voor een ‘ernstig’ risiconiveau.

Het aantal besmettingen in Groningen loopt de laatste dagen weer op. De heropening van de nachthoreca, vakanties en de snel oprukkende Delta-variant van het coronavirus lijken daar de oorzaak van.