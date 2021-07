05-07-2021, Michael Huising - 112Groningen.nl

Groot verkeersongeval in Hoogezand scenario van brandweeroefening

Hoogezand - Prioriteit 1: Hulpverlening wegvervoer letsel, meerdere voertuigen, de Vosholen in Hoogezand. Dat is de melding die brandweerlieden van de brandweer Hoogezand vanavond op hun pager kregen.