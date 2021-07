05-07-2021, Ruben Huisman, Thijs Huisman & Robin Feunekes - 112Groningen.nl

Kleine brand in woning snel onder controle gebracht in Eelde

Eelde - De brandweer van Eelde werd maandagavond rond tien over acht opgeroepen voor een melding van een woningbrand aan de Hoofdweg in Eelde.