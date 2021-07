05-07-2021, Melarno Kraan - 112Groningen.nl

Bedrijfsbus fors beschadigd door brand, politie vermoedt brandstichting

Heiligerlee - Een bedrijfsbus heeft maandagavond grote schade opgelopen nadat er in het voertuig brand uitbrak.

De brandweer van Winschoten werd omstreeks twintig voor zeven gealarmeerd voor de autobrand aan de Nassaulaan in Heiligerlee. Bij aankomst van de brandweer stond een deel van de achterkant van de bedrijfsbus al duidelijk zichtbaar in brand. Door een snelle inzet van de brandweer heeft men voorkomen dat de bedrijfsbus volledig uitbrandde.





Over de oorzaak van de brand is momenteel nog niets bekend. De politie vermoedt dat er sprake is van brandstichting en start een onderzoek. Het is de tweede brand in één week tijd op deze parkeerplaats. De bedrijfsbus heeft door de brand forse schade opgelopen.