05-07-2021, Patrick Wind - 112Groningen.nl

Kopstaart-botsing tussen twee personenauto's op rotonde Korreweg in Groningen

Groningen - Op het Borneoplein in de stad Groningen heeft maandagavond een aanrijding plaatsgevonden tussen twee personenauto's.

De hulpdiensten kregen iets voor zes uur de melding van het ongeval binnen en kwamen met meerdere voertuigen met spoed ter plaatse. Op de rotonde bij de Korreweg kwamen de auto's met elkaar in botsing.





Eén van de inzittenden van de betrokken voertuigen werd door verpleegkundigen van de ambulancedienst nagekeken op eventuele verwondingen. Het is niet bekend of het slachtoffer uiteindelijk is overgebracht naar het ziekenhuis.





Beide personenauto's hebben lichte schade opgelopen bij de botsing. De politie noteerde de gegevens van de betrokken partijen en zette het ongeval op papier.