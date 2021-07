05-07-2021, Rtvnoord.nl (Bron)

Ruim 300 liter lachgas in garagebox

Groningen - Gemeentelijke controleurs hebben maandagochtend in een garagebox aan de Ulgersmaweg in Groningen een partij lachgasflessen aangetroffen, De huurder van de box kreeg het bevel het spul direct uit de box te verwijderen. Dat meldt rtvnoord.nl.