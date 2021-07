04-07-2021, Michael Huising - 112Groningen.nl

Afvalbrand snel geblust door de brandweer in Veendam

Veendam - Zondagavond rond 21:35 uur werd de brandweer van Veendam gealarmeerd voor een buitenbrand aan de Vredenrustlaan in Veendam.

Toen de brandweer arriveerde bleek achter een woning afval in de brand te staan. De brandweer heeft de kleine brand geblust. Kort daarna konden ze retour naar de kazerne. Over de oorzaak van de brand is niks bekend.