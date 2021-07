04-07-2021, 112Groningen.nl & Twitter: @POL_flexteamGRN

Auto door brand verwoest bij Kropswolde

Kropswolde - Zondagavond omstreeks twintig voor negen werd de brandweer van Hoogezand gealarmeerd voor een autobrand aan de Waesingeweg bij Kropswolde.

Toen zij ter plaatse kwamen bleek een personenauto volledig in de brand te staan. Agenten die voor de brandweer aankwamen hadden nog geprobeerd de brand te blussen. Bij de brand raakte zover bekend niemand gewond. Een bergingsbedrijf heeft de fors beschadigde auto weggesleept. Over de oorzaak van de brand is niets bekend.





