Snorfiets bestuurder aangehouden na vermoedelijk rijden onder invloed

Groningen - Vrijdag zag de politie een bestuurder van een snorfiets op de Gedempte Zuiderdiep te Groningen tegen het verkeer in rijden.

Om die reden werd de bestuurder staandegehouden en verbaliseerd ter zake negeren van een gesloten verklaring. Tijdens het gesprek zagen de agenten dat de bestuurder een droge mond had, glazige ogen en sloom reageerde.





Hierop hebben agenten bij de bestuurder een speekseltest afgenomen. Omdat de bestuurder ongeveer 10 min moest wachten op de uitslag van de test en de agenten nabij een supermarkt stonden, vroeg hij of hij ondertussen even boodschappen kon doen. Hierop reageerden de agenten dat dat geen optie was aangezien hij er dan vandoor kon rennen. Daarop antwoordde hij dat hij te stoned was om te rennen.





De test gaf een positieve uitslag op THC. De bestuurder werd aangehouden en er werd een bloedproef afgenomen. De bloedproef wordt opgestuurd naar het NFI. Het wachten is op het resultaat. Dit zal bepalen of er een proces-verbaal zal worden opgemaakt.