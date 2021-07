04-07-2021, 112Groningen.nl & Instagram: teamverkeer_nn

Politie waarschuwt: Ga niet met niet goedgekeurde motorvoertuigen de openbare weg op

Groningen - De politie treft steeds vaker ‘motorvoertuigen’ aan, welke niet zijn goedgekeurd voor toelating tot de openbare weg. Dit is net zoals een elektrische- step of skateboard verboden, schrijft de politie op instagram.

De elektrische vouwfiets van de afbeelding troffen agenten aan in Zuidhorn. Toen zij de elektrische vouwfiets inspecteerden kwam naar voren dat de fiets niet alleen trapondersteuning had, zoals een normale elektrische fiets, maar ook een gashendel. Daarmee kan je zonder dat je hoeft te trappen accelereren. Dat laatste is niet toegestaan en maakt het een motorvoertuig die niet onder de 'bijzondere bromfietsen' valt.





Mocht je zo'n vouwfiets hebben, is de tip van de politie om de gashendel te verwijderen, zodat je alleen nog maar gebruik kunt maken van de trapondersteuning. Dat is namelijk wel toegestaan.





Bij het rijden op zo'n motorvoertuig, moet deze zijn goedgekeurd, moet er een verzekering in stand worden gehouden en dient men in het bezit te zijn van een rijbewijs. Wanneer je een ongeluk krijgt met zo'n apparaat en niet voldoet aan deze voorwaarden is er geen verzekering die je dan dekt.