Forse schade na ongeval Drentse Mondenweg bij Valthermond

Valthermond - Op de Drentsemondenweg/De Dreef bij Valthermond heeft zondagmorgen om 09:00 uur een ongeval voorgedaan. Het bleek niet bij Nieuw Weerdinge waar de eerste melding weg kwam.

De toedracht van het tweezijdige ongeval is niet bekend. Een auto kwam daarbij in een naastgelegen stuk land terecht en de andere in de berm. Het is niet bekend of er personen gewond zijn geraakt. De politie noteerde de gegevens en de voertuigen werden afgesleept door een bergingbedrijf.