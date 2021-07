04-07-2021, Oogtv.nl (Bron)

GGD gaat werkwijze bron- en contactonderzoek aanpassen

Groningen - De GGD gaat vanaf komende week haar werkwijze voor bron- en contactonderzoek aanpassen. De nadruk komt meer te liggen op het vinden van de bron. Zegt Oogtv.nl.

Mensen die volledig gevaccineerd zijn en in het bron- en contactonderzoek van de GGD naar voren komen, hoeven niet meer in quarantaine. De nieuwe werkwijze richt zich minder op de contacten maar meer op het vinden van de bron. In de praktijk betekent dit dat de GGD plekken gaat onderzoeken waar een besmette persoon is geweest. Daar worden dan gerichte maatregelen genomen om te voorkomen dat een uitbraak groter wordt.

“We verwachten toch nog heel wat grote uitbraken, met name in groepen die gedeeltelijk of niet zijn gevaccineerd”, laat een arts-infectieziektebestrijding van de GGD weten. “Met name bij jongeren is dat een probleem. Zij hebben meer contacten en veel daarvan zijn bovendien nog niet volledig gevaccineerd. Het kan dan snel gaan.”