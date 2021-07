03-07-2021, Marije Timmer & Annet Vieregge - 112Groningen.nl

Voertuig raakt te water aan de Kolonel Blondeelweg in Vlagtwedde

Vlagtwedde - Zaterdagmiddag raakte op de Kolonel Blondeelweg nog door onbekende oorzaak een auto in het water.

Even voor vier uur vanmiddag kreeg de Brandweer een melding van een voertuig te water aan de Kolonel Blondeelweg in Vlagtwedde. Ook de Politie en een ambulances rukte uit. Hoe het ongeval heeft kunnen gebeuren is nog niet bekend. De brandweer kon even na de melding retour kazerne, en is niet ter plaatse geweest.

De Politie onderzoekt hoe het ongeval heeft kunnen gebeuren. Het slachtoffer werd gecontroleerd door het ambulancepersoneel maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis. De hond en het baasje stonden uiteindelijk veilig aan wal. Een berger zal later de auto uit het water tillen.