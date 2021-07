03-07-2021, Foto: 112Groningen.nl & Bron: OOGTV.nl & ProRail

Veertien dagen geen treinen rond Zwolle

Groningen - Er rijden vanaf aanstaande maandag tot en met maandag 19 juli geen treinen rond Zwolle. Reizigers van en naar Groningen worden tussen Meppel en Zwolle met bussen vervoerd.

De extra reistijd is ongeveer een half uur. Er zijn werkzaamheden op en in de buurt van station Zwolle. Bij Herfte wordt een zogeheten drive-under aangelegd, waardoor het ene spoor onder het andere door gaat. De rails zijn verdubbeld van twee naar vier zodat de treinen naar Groningen/Leeuwarden en naar Emmen ieder een eigen spoor hebben. Er kunnen in deze tijd geen fietsen worden meegenomen.

De werkzaamheden maken onderdeel van project Spoorplan Noord-Nederland. In dit programma wordt het spoornetwerk naar de noordelijke provincies verbeterd. De reistijd van en naar de Randstad wordt korter, er komen extra treinen en de overstap wordt verbeterd.