03-07-2021, Foto: 112Groningen.nl & Bron: OOGTV.nl

De Jonge: “Ruim 36.000 jongeren uit 2004 maakten al vaccinatie-afspraak”

Nederland - Op de eerste dag dat 17-jarigen een vaccinatie-afspraak kunnen maken hebben al ruim 36.000 jongeren een afspraak gemaakt. Dat heeft demissionair minister Hugo de Jonge (CDA) van Volksgezondheid laten weten.

Afgelopen week adviseerde de Gezondheidsraad om alle jongeren in de leeftijd van 12 tot en met 17 jaar te vaccineren. De minister nam dit advies over. Sinds vrijdag kunnen tieners uit 2004 een afspraak maken. Zij krijgen een vaccinatie met het vaccin van Pfizer. Volgens het RIVM zijn er in 2004 ruim 199.000 jongeren geboren. “Inmiddels hebben ruim 36.000 al een afspraak gepland”, vertelt De Jonge. “Goed om te zien dat zij kiezen voor een vaccin.” Een afspraak maken voor een vaccinatie kan op deze website.

Bron: OOGTV.nl