03-07-2021, Foto: 112Groningen.nl & Bron: Instagram Politie Westerkwartier

Inbraak bij tweetal bedrijven in Marum

Marum - Op donderdag 1 juli is er tussen 00:20 uur en 01:30 uur ingebroken bij twee bedrijven in Marum. Dit gebeurde bij Remon Waterbehandeling BV aan de Schakelstraat en bij Noord Machines BV aan de Transportweg in Marum.